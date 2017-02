8:49, 17 Shkurt 2017

Drejtori i Klan Kosovës, Alaudin Hamiti, në Orën 7 ka folur për këto 8 vite të Klan Kosovën si medium.

Në ditën kur Klani feston ditëlindjen e tetë e Kosova të nëntën, Hamiti kujton ditët e para kur u themelua institucioni.

“Në fillim nuk ishim as 100 persona e sot jemi mbi 200 që funksionojmë në Klan Kosovë”.

Sipas Hamitit, Klan Kosova, ka arritur që brenda këtyre viteve t’i sjell në pah personazhet të reja.

Hamiti ka treguar se çfarë do të ketë Klan Kosova në ditën e pavarësisë dhe në ditën e përvjetorit të saj.

“Prej orës 17:30 do të fillojë Info Magazina me një emision më të zgjatur deri në 19:30 dhe nuk do të ketë edicion të lajmeve. Po ashtu edhe sot po mundohemi që të dalim me studion e re të lajmeve”.

Ai gjithashtu ka treguar se sonte përreth dy orë e gjysmë, mjeshtri i violinës, Shkëlzen Doli, do të performojë në Qendrën Kulturore në Klan Kosova, që do të përurohet pikërisht sot.

