22:28, 1 Nëntor 2017

Xhafer Gashi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Mehmet Krasniqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë sonte të ftuar në Magazinën Lokale në Klan Kosova.

Përpos shumë çështjeve të tjera, kandidatët për Obiliqin kanë diskutuar edhe për rininë e sportin në këtë komunë.

“Në vazhdimësi i kemi përkrah dhe do t’i përkrahim të gjitha klubet”, ka thënë Gashi.

“Tash do të jetë një mundësi më e madhe sepse me Ligjin për Obiliqin do të ketë më shumë subvencione për sportin dhe kulturën”.

“Trajnerët të kenë paga, ndërsa në të gjitha fshatarët do të krijojmë fusha sportive”.

Ndërsa Krasniqi ka thënë se sado që mbështet rinia në Obiliq, kjo sipas tij është e pamjaftueshme.

“Tash ka kushte më të mira për rininë në Obiliq – sepse është palestra që e kemi bë në mandatin tonë”.

“Të rinjtë do të kenë gjithmonë trajtim të veçantë”.

“Do t’i mbështesim të gjitha klubet”.

