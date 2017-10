18:15, 22 Tetor 2017

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka shtyrë për nesër komunikimin javor, që zakonisht e bën të dielën pasdite.

Në një njoftim në Facebook, kreu i qeverisë bën me dije se: Komunikimi javor do të bëhet në këtë faqe nesër (në faqen në FB të kryeministrit) në mëngjes, ora 8.30, përpara Grupit Parlamentar Socialist, mbi kërkesën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda lidhur me deputetin Saimir Tahiri. Faleminderit”!/syri.net

Interesante