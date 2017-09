10:38, 27 Shtator 2017

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj është pritur me nderime të larta shtetërore nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

Pas kësaj ceremonie të dy kryeministrat janë duke zhvilluar një takim të mbyllur për media në “Pallatin e Brigadave” i cili do të zgjas deri në orën 11:00, njofton Klan Kosova.

Ndërkaq, në orën 11:00 do të zhvillohet takimi inaugural i Komisionit për organizimin e Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

Haradinaj pasdite në Tiranë do të takohet me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Gramos Ruçin si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike,Lulzim Bashën.

Në vizitën e tij të parë zyrtare jashtë vendit, shefi i Qeverisë së Kosovës po shoqërohet nga zëvendësi i tij Behgjet Pacolli, ministri i Financave, Bedri Hamza dhe ai i Kulturës Kujtim Gashi.

Klan Kosova ju sjell disa fotografi nga pritja që iu bë Haradinajt në Shqipëri:

