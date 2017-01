8:23, 25 Janar 2017

Fansat evropianë të Celine Dion janë duke pritur për një turne i cili do të nisë gjatë verës së këtij viti.

Këngëtarja ka shpallur 16 data nëpër 14 qytete të Evropës. Ajo do të fillojë turneun më 15 qershor në Kopenhagë, Danimarkë dhe do ta mbyllë atë me 27 korrik në Birmingham, Angli, transmeton Klan Kosova.

Biletat për publikun e gjerë do të dalin në shitje të premten, më 3 shkurt.

