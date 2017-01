15:27, 16 Janar 2017

Petr Cech ka thënë se bashkëlojtarëve të tij te Arsenal Mesut Ozil dhe Alexis Sanchez duhet tu tregohet se sa të rëndësishëm janë për klubin.

Kjo pas rrjedhjes së spekulimeve për të ardhmen e të dy futbollistëve.

Ozil dhe Sanchez do tu skadojë kontrata në verën e vitit 2018 dhe ende kanë mbetur për të vendosur që të vazhdojnë të qëndrojnë në Emirates ose jo.

“Mendoj se është me rëndësi që tu tregohet se kemi nevojë për ta dhe se sa i duam”.

“Kështu më lehtë do të merrej vendimi. Nëse ata shohin se ne jemi garues, secili është gati për të fituar, do ta dinë se sa të rëndësishëm janë, kjo do të bënte që të vendosin më lehtë”, ka thënë Cech./Klan Kosova/

