22:17, 24 Shkurt 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka shkruar në Facebook në lidhje me reagimet që i solli mosngritja në këmbë e liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri dhe deputetes, Donika Kadaj-Bujupi, në kohën kur po intonohej himni i Kosovës në kongresin e IV-të të AKR-së.

“Reduktimi i respektit dhe përpjekjes për shtet në nderimin e disa simboleve të imponuara, përpos që është naivitet, përkon edhe me trajtimin që i bëjnë kësaj çështjeje pikërisht politikanët që çdo ditë punojnë në dëm të shtetndërtimit dhe zhvillimit të po kësaj Republike.

Si shpjegohet fakti që për dy vite e gjysëm me radhë asnjëri nga të revoltuarit e sontëm nuk u kujtuan të shkruajnë as edhe një status të vetëm në kundërshtim të një projekti shtetrrënues siç është bashkësia e komunave me shumicë serbe?!”, ka shkruar Çaushi në Facebook.