23:59, 14 Prill 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë në Ora e Fundit në Klan Kosova se mesazhet e senatorit amerikan, John McCain, dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Sigmar Gabriel, i kanë marrë shumë seriozisht.

Sipas Çaushti, as McCain e as zëvendëskancelari gjerman Gabriel, nuk janë për ratifikimin e një vije kufitare të padrejtë me Malin e Zi.

“Ne i marrim shumë seriozisht këshillat e dy politikanëve. Por, edhe ata kur flasin për demarkimin e kanë fjalën për një proces të drejtë. Ne e duam një proces të drejtë të demarkimit dhe ta kalojmë të gjithë në unanimitet”, ka thënë Çaushi, njofton Klan Kosova.

Sipas deputetit të Vetëvendosjes, kërkesa e ndërkombëtareve “duhet të vlejë për qeveritarët e koalicionit të madh”

“Pasi këta brenda koalicionit nuk e kanë një konsensus”.

Çuashi pohoi se kërkesë e vazhdueshme e ndërkombëtarev është edhe lufta kundër korrupsionit, por që qeveritarët këtë fakt e fshehin.

“Nëse analizojmë në tërësi atë që është thënë; theks të veçantë i është dhënë luftës kundër korrupsionit. Pra, qëndrimi i ynë nuk dallon në esencë nga qëndrimet e këtyre dy zyrtarëve të lartë”.

