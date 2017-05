16:17, 23 Maj 2017

Ish-ylli i Real Madrid, Iker Casillas mund të kalojë te Liverpool gjatë kësaj vere.

Artikulli nga gazeta AS sugjeron që veterani spanjoll të aranzhojë një parakontratë me klubin nga Merseyside, të cilët do të kthehen në Ligën e Kampionëve në stinorin e ardhshëm.

