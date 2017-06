14:45, 8 Qershor 2017

Ylli i shout Love Island në Britani, Caroline Flack, ka shfrytëzuar pushimin e saj nga xhirimet për t’u relaksuar nën rrezet e diellit.

Ajo u pa me shoqet e saj e veshur në bikini dhe duke marrë ngjyrë në rivierën e Spanjës.

Caroline së shpejti do të kthehet si moderatore në Love Island, andaj duket se pushimi do ta bëjë atë që të rikthehet me më shumë energji dhe freski.