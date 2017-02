11:00, 8 Shkurt 2017

Duke qenë se dhe vet gëzon binjakë, Mariah Carey ka përshëndetur kolegen e saj Beyonce duke iu referuar lajmit rreth shtatzënisë së saj.

Veç tjerash Carey i është gëzuar një njoftimi të tillë, ndonëse dedikoi dhe një paralajmërim për të, përcjellë Klan Kosova.

‘’I uroj asaj dhe Jay Z gjithë të mirat. Me të vërtetë është vështirë të kesh binjakë. Unë me shumë përgjegjësi e them se ishte psiqikisht shumë, shumë e vështirë për mua’’ është shprehur Carey, përcjellë Klan Kosova.

Ky urim i Mariah Carey erdhi pas njoftimit të Beyonce se ajo është shtatzënë dhe do të sjell në jetë fëmijë binjakë.

