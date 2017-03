22:30, 28 Mars 2017

Ajo është parë duke bërë qejf me ish të dashurën e saj St Vincent javën që shoi.

E kësaj radhe Cara Delevingne, është parë në një darkë të organizuar për filmin “Valerian and The City of a Thousand Planets” në Los Angeles.

Përveç dukjes së mrekullueshme me një kostum, xhaketë dhe fund, Cara kishte edhe një trëndafil të kuq në dorën e saj, ndoshta nga një adhurues i saj.

Modelja dhe aktorja 24 vjeçare ishte e shoqëruar nga Kendall Jenner dhe Lily Donaldson.

Interesante