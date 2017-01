18:43, 4 Janar 2017

Bashkëpunimi mes Elvana Gjatës, Capital T dhe 2po2 “Lejla” u bë hit për një kohë tepër të shkurtër, njofton Klan Kosova.

Kanë mjaftuar vetëm pak ditë që ky projekt muzikor të arrijë shifra milionëshe edhe në youtube, duke u bërë kështu pothuajse kënga më hit e vitit që tashmë e kemi lënë pas.

Pikërisht me këtë këngë, Capital T ka realizuar një video të shkurtër të cilën e ka publikuar në llogarinë e tij në Instagram, ku shihet në njërin prej klubeve më të mëdha të qytetit të Ferizajt “Diamonds Club”, me një numër tepër të madh fansash të tij, e kur “Lejla” lëshohet reperi gjuan publikun me “Lejla” (kartëmonedha 500 euro).

Shikojeni videon e mëposhtme:

A don me lujt me 💷💸 #Lejla #Ferizaj @diamondsclub A video posted by Capital T (@truekapo) on Jan 4, 2017 at 9:16am PST

