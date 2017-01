18:07, 31 Janar 2017

Një projektues me bazë në Holandë, i njohur me emrin Rommy de Bommy, është bërë hit në të gjithë botën për dy vitet e fundit me pajisje të pabesueshme në formë ushqimi.

Më interesantet janë çantat sidomos ato në formë të ëmbëlsirave të cilat duken shumë të shijshme dhe reale.

Shikoni më poshtë disa fotografi të këtyre modeleve:

Interesante