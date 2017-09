11:02, 7 Shtator 2017

Përfaqësuesit e Emre Can duan që një kaluzolë largimi të përfshihet në kontratën e re që ai do të nënshkruajë me Liverpool.

Gjermani është në vitin e fundit të kontratës dhe ka qenë i lidhur me një kalim tek Juventus, me Liverpool që ngurron ta pranojë kërkesën e përfaqësuesve të lojtarit.

