14:00, 15 Maj 2017

Camila Cabello njoftoi për këngën e saj të parë jashtë albumit të saj solo!

Këngëtarja 21-vjeçare do të publikojë “The Hurting, the Healing, the Loving” më 19 maj, transmeton Klan Kosova.

Camila përshkroi se si kjo këngë u bo një lloj terapie: “U bëra më e lumtur dhe më e lumtur, kuptova se këngët ishin më të lumtura dhe më të lumtura. E kuptova se s’po bëja muzikë vetëm për të bërë një album, por e bëja këtë muzikë për qetësim. Nuk e kam shkruar këtë këngë me qëllim të ndonjë mesazhi, por e kuptova se mesazhi ishte në dëmtimin, shërimin dhe dashurinë”, shkroi Camila.

