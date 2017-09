16:09, 28 Shtator 2017

Filmi i gjashtë në franshizën e Terminator do të jetë vazhdimësi e tregimit nga Terminator 1 dhe 2, ka zbuluar krijuesi i këtyre filmave, James Cameron.

Në një intervistë të re për Hollywood Reporter, Cameron tha se tregimi nuk do të vijonte nga filmat e viteve 2003 (Rise of the Machines), 2009 (Salvation) dhe 2015 (Genisys) duke i konsideruar këta tre filma si një “ëndërr e keqe”.

