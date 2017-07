22:12, 2 Korrik 2017

Agjencia Eksploruese Aerohapësinore e Japonisë (JAXA) ka paralajmëruar planin ambicioz të dërgimit të një burri në Hënë.

Kjo pritet të ndodh në vitin 2030, shkruan Mirror, transmeton Klan Kosova.

Kjo do të jetë hera e parë që ky vend do të angazhojë një mision hënor për të intensifikuar fuqinë dominuese në hapësirë.

Ajo që është vënë në dyshim nga “Asian space race”, Kina po ashtu ka bërë me dije se do të dërgojë një burrë në Hënë në vitin 2036. Kina po ashtu ka njoftuar se do të dërgojë në Mars një pirat në vitin 2020.