21:00, 4 Tetor 2017

Pirja e çajit të zi ju ndihmon që të humbni peshë dhe ta përshpejtoni metabolizmin tuaj, sipas një studimi të ri.

Hulumtuesit që nxorën këtë përfundim të publikuar në European Journal of Nutrition gjetën që çaji i zi stimulon prodhimin e baktereve të mira në zorrë dhe që e ndryshon metabolizmin e energjisë në mëlçi përmes metaboliteve të stomakut.

Ekipi nga Universiteti i Kalifornisë mblodhi të dhëna përmes një serie eksperimentesh të bëra në minj, transmeton Klan Kosova.

Ata thanë se edhe çaji i zi por edhe ai i gjelbër janë të dobishëm në promovimin e humbjes së peshës, pasi që të dyja e ulin sasinë e baktereve të stomakut që zakonisht lidhet me obezitetin, duke rritur kështu numrin e baktereve që marrin meritat për krijimin e një mase të mirë trupore.

Hulumtuesit i ndanë minjtë në katër grupe dhe i futën në katër dieta të ndryshme:

-Dietë me pak yndyrë, sasi të lartë të sheqerit

-Dietë me shumë yndyrë dhe me sasi të lartë të sheqerit

-Dietë me shumë yndyrë, me sasi të lartë të sheqerit dhe me ekstrakte të çajit të gjelbër

-Dietë me shumë yndyrë, me sasi të lartë të sheqerit dhe me ekstrakte të çajit të zi

Pas një periudhe prej katër javësh, shkencëtarët vunë re se afër përfundimit të studimit, minjtë të cilëve u ishte dhënë çaj i zi ose i gjelbër kishin humbur sasinë e njëjtë të peshës me minjtë që ishin vënë në dietë me pak yndyrë.