21:27, 6 Qershor 2017

Shyqri Bytyqi nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, në studiot e Magazina Zgjedhore në Klan Kosova duke folur për pensionet dhe skemat sociale, ka thënë se Nisma për Kosovën, ku edhe bën pjesë bashkë me partnerët e koalicionit, ka fokus disa pika kryesore të cilat janë, drejtësia sociale, sigurimet shoqërore dhe rritja e prosperitetit, njofton Klan Kosova.

“Plani konkret i qeverisjes së ardhshme do të jetë që ne do të kërkojmë të bëhet një ligj për sigurimet shoqërore, sigurimi social me të cilin do të përfitojnë edhe pensionet e pleqërisë por edhe kategoritë e tjera, të paktën të rregullohet një jetë minimale, jo vetëm në pleqëri por edhe kategori të tjera sociale”.

“Ne synojmë të kemi një ligj për sigurimet shoqërore”.

“Nuk është e vështirë të mendohet për këtë kategori, në Kosovë kemi dy kategori, shtresa e kategorisë së lartë dhe shtresa e ulët, s’kemi të mesme”.

“Sigurime shoqërore: Nëse kemi një taks të veçantë, sot e kemi pensionin, ne do ta bëjmë edhe një kategori tjetër që do të shkojë në fondin e sigurimeve shoqërore e ky fond do të ndahet në kategori të ndryshme”.

Interesante