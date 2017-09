22:16, 20 Shtator 2017

Kandidati i Nisma për Kosovën për kryeqytetin, Shyqiri Bytyqi duke shpalosur atë që sheh si më problematike në Prishtinë ka nënvizuar problemet me trafikun dhe ndërtimet.

“Problematika më e madhe është një ndërtim kaos në Prishtinë, na pengon më së shumti dhe kjo është sfidë e secilës qeverisje lokale në Prishtinë”.

“Një sfidë e re do të jetë Prishtina e Re dhe ne mendojmë që aty të kemi një arkitekturë krejt ndryshe, duhet të mendojmë që të kemi një pjesë më të madhe të gjelbërimit”.

“Prishtina e Vjetër është e pamundur të ndryshohet gjendja aktuale që është sot”.

Bytyqi në “Zona e Prishtinës” në Klan Kosova ka dhënë edhe disa ide që ai i ka paraparë në programin e tij për këto problematika.

“Duhet ta konstatojmë se cila është pasuria reale e komunës dhe të bëhen shpronësimet ku janë të nevojshme. Do të ketë mundësi që kur të merret një vendim për shpronësim, ai të bëhet”.

“Prishtinës i duhen shumë parkingje dhe si prioritet është krijimi i një kompanie për parkingje që do të merret me menaxhimin e tyre”.

“Qytetari do të jetë i vetëdijshëm se ku është i lejuar dhe ku jo parkingu dhe do të hiqet ky kaos i krijuar. Në zonat e brendshme urbane mendohet të vendosen taksa të larta dhe kjo do t’i detyrojë që të jenë më të kujdesshëm se ku parkohen”.

Ai ka komentuar edhe për Ligjin e Prishtinës, një ligj që është përmendur dhe premtuar pothuajse nga të gjithë ata që e kanë synuar Prishtinën.

“Ligji i Prishtinës, ish-kryetarët e kanë pasur për çështje politike se sa kanë dashur të ecë përpara dhe të miratohen”.

“Në momentin kur ish-kryetari Isa Mustafa shkoi në qeveri qendrore nuk e ngriti zërin dhe nuk mori hap që kjo të miratohet derisa kryetari aktual, Shpend Ahmeti kishte më shumë dëshirë të bënte zhurmë se sa që të gjente një bashkëpunim që Ligji për Prishtinën të ecë përpara”.

Por ai ka edhe një premtim për këtë.

“Do të gjejmë bashkëpunim me Qeverinë Qendrore dhe do të arrijmë që në afat rekord Ligji i Prishtinës të miratohet”.

Interesante