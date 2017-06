21:41, 6 Qershor 2017

Mandati i ardhshëm qeverisës, ku nga PDK-AAK-Nisma, pretendohet të jetë nën udhëheqjen e Ramush Haradinajt, çdo familje do të ketë nga një person të punësuar, e po ashtu minimumi i pagave të pensioneve do të jetë 150 euro.

Kështu thotë Shyqri Bytyqi nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, në Magazina Zgjedhore, derisa shtoi se një program i tillë do të jetë i mundur të zbatohet pasi kanë ide për praktikuar vendime të mëdha për vendin, transmeton Klan Kosova.

”Këto janë fazat e para të formimit të politikave të ndërfillta. Minimumi i pensionit për mandatin e ardhshëm katërvjeçar do të jetë 150 euro”.

”Brenda mandatit qeverisës cdo familje do ta ketë një të punësuar në Kosovë. Kjo është shumë e mundur sepse ne e kemi idenë që si praktikisht të dalim nga kjo krizë”.

”Konsiderojë që shumica e bizneseve kanë nevojë për punëtorë shtesë. Vitin e parë do t’ja paguaj pagën shteti ndërkaq vitet tjera do paguaj biznesi”.

Tutje Bytyqi shton se partia e Nisma për Kosovën si dhe AAK e PDK janë parti socialdemokrate pasi që çdo herë trajtojnë çështjet e problemeve sociale të qytetarëve të vendit për dallim nga partitë e koalicionet tjera, transmeton Klan Kosova.

”Jemi parti socialdemokrate prandaj dhe po trajtojmë çështjet sociale. Do të ishte shumë vështirë të zbatoheshin programet në praktikë po të mos ishim në koalicion. Pra jemi në koalicion dhe këto do vendosen”.

”Vazhdimisht kemi bërë analiza për gjendjen e rëndë ekonomike. Në planin tonë që ka shumë sektorë që mund të ndihmojë daljen nga kriza. Kështu do ndalemi në bujqësi”.

”Ne mendojmë të kemi një fond zhvillimor për bujqësi. Që do ndihmonte bujqit të ndërtonin biznese të shëndosha, që do zbusnin papunësinë në Kosovë dhe do i jepnin rrugë të mbarë zhvillimit ekonomik. Bujqësia mund ta njerrë vendin nga varfëria. Do t’iu jipet bujqve kredi me 0 % interes”, ka përfunduar Bytyqi, transmeton Klan Kosova.

