13:22, 3 Prill 2017

Shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati e ka cilësuar si artificiale krizën politike në Shqipëri.

“Tani që çdo gjë u kalua në Parlament, – vazhdon ai, – ndeshemi me bojkotin e opozitës. Në këtë situatë, dy mundësi kemi përpara nesh: e para të vazhdojmë zbatimin, ashtu siç ishte rënë dakord bashkë me opozitën në mënyrë që të procedohet jo vetëm me procesin e reformës, por edhe me axhendën e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ose t’i shkojmë pas asaj. Mendoj se do të ndjekim mundësinë e parë e do të sigurohemi për zbatimin e Reformës në Drejtësi, e cila ka fituar popullaritet të gjerë mes qytetarëve tanë”, shton ai.

Bushati përcjell më tej bindjen se zgjedhjet e 18 qershorit do të zhvillohen në kushte normale, duke përmendur edhe ndihmën e misionit të OSBE-ODIHR-it.

“Ka disa afate kushtetuese në lidhje me zgjedhjet, – thotë ministri, – dhe ato janë respektuar gjithmonë. Zgjatja e mandatit nuk është në dorën tonë e as të forcave të jashtme. Është paradoksale, – vazhdon ai, – që opozita nuk kërkoi zgjedhje të parakohshme më parë, siç ndodh kudo në botë, por tani që po afrojnë zgjedhjet ajo pretendon shtyrjen e tyre”.

Bushati preku dhe çështjen e Maqedonisë, e tha se nuk ekziston një platformë e Tiranës, por thjesht një dokument i hartuar nga 3 prej 4 partive politike shqiptare të përfaqësuara në Parlamentin e vendit, i cili është mbështetur nga Tirana zyrtare, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

