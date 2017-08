12:28, 6 Gusht 2017

Shumica e mediave greke kanë publikuar orët e fundit postimin në “Twitter” të ministrit të Jashtëm të Shqipërisë, Ditmir Bushati, me anë të të cilit kreu i diplomacisë shqiptare ka falënderuar qeverinë greke e personalisht homologun e tij, Nikos Kotzias, për ndihmën që po japin në shuarjen e vatrave të zjarrit në jug të vendit.

Qeveria greke i është përgjigjur menjëherë pozitivisht kërkesës së Bushatit ndaj Ministrisë së Jashtme greke, e për pak orë me ndërhyrjen e zotit Kotzias, Athina ka dërguar dy mjete fluturuese nga Korfuzi, të cilat po operojnë për 3 ditë me radhë në zonat jugore të Shqipërisë, në bashkëpunim me repartet shqiptare të zjarrfikësve, për shuarjen e vatrave të shumta të zjarreve.

Bëhet fjalë për dy avionë të tipit “PZL”, që kanë kryer vetëm të shtunën mbi 3 dalje në zonë, duke plotësuar mbi 12 orë fluturim, ndërsa nga e enjtja janë kryer 14 operacione në terren, me mbi 30 orë fluturim.

Ndërkohë vlen të përmendet se Shërbimi grek i Zjarrfikësve është i angazhuar tërësisht ditët e fundit në shuarjen e zjarreve në shumë zona të Greqisë kontinentale dhe në ishuj.

Në orët e fundit, dhjetëra zjarre kanë shkrumbuar mbi 1/3-tat e sipërfaqeve pyjore të ishullit Kithira, pranë Athinës, ku mbi 120 zjarrfikës, me dhjetëra mjete dhe 3 avionë e helikopterë po përpiqen të vënë nën kontroll vatrat e zjarrit, shkruan Top Channel.

