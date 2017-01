Burnley ka njoftuar se ka nënshrkuar me Robbie Brady nga Norwich City për tre vjet e gjysmë.

Anësori 25 vjecar, që mund të luajë në të dy krahët e mesfushës, mund të vazhdojë edhe një vit tjetër kontratën, nëse ai vendos ashtu.

BREAKING: We are delighted to announce the club record signing of Robbie Brady from @CanariesFC on a three-and-a-half year deal. pic.twitter.com/CRiukqkPm8

