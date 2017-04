11:42, 27 Prill 2017

Ish deputeti i AAK-së, Burim Ramadani ka thënë se “heroi po kthehet” duke iu referuar lirimit të kreut të AAK-së dhe ish-kryeministrit kosovar, Ramush Haradinaj.

Madje Ramadani edhe i ka “dërguar të fala Serbisë” në tre gjuhë, atë shqipe, angleze dhe serbe, njofton Klan Kosova.

“Të fala Serbisë! Greetings to Serbia! Pozdrav Srbiji! THE HERO IS BACK!”, ka shkruar ai.

