18:51, 23 Mars 2017

Selektori i Përfaqësueses së Kosovës, Albert Bunjaki ka thënë se të gjithë futbollistët janë në formë të mirë fizike.

“Pas tre ushtrimeve që kemi bërë kemi pas një atmosferë shumë të mirë, kemi pas një stërvitje në Kosovë dhe dy në Shqipëri”, ka thënë Bunjaki, njofton Klan Kosova.

“E dimë se do të ballafaqohemi më një çerekfinalist të Kampionatit Evropian, presin një skuadër me një lojë pak ma ndryshe”, ka thënë Bunjaki në konferencën e fundit para ndeshjes.

“Gjithë lojtarët e ftuar janë në gjendje të mirë, nuk kanë lëndime”, ka thënë Bunjaki.

“Nuk mendoj se Islanda ka nevojë për ndonjë prezantim më të thellë, sepse është një skuadër mjaftë kompakte”, ka shtuar ajo.

Ai ka thënë se për Kosovën do të jetë shumë interesant sepse asnjëherë nuk janë përballur me një skuadër si Islanda.

“Pres një lojë fizike, do të ketë shumë duele, mendoj se do të jetë me tempo të lartë”, ka përfunduar Bunjaki.

Interesante