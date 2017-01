21:12, 28 Janar 2017

Bayern dhe Leipzig nuk gabojnë në ndeshjet e tyre të radhës në Bundesliga. Skaudra bavareze fitoi në Bremen ndaj Werder me rezultatin 2-1, duke u ngjitur në kuotën e 45 pikëve.

Me rezultatin 2-1 fitoi edhe Leipzig në përballjen me Hoffenheim, duke e ruajtur diferencën prej 3 pikësh me kryesuesit e Bayernit.

