Anëtari I Lidhjes Demokratike të Kosovovës, Bajram Gecaj ka komentuar caktimin e Shpejtim Bulliqit në krye të Komisionit për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi nga ana e kryeministrit Ramush Haradinaj.

Bulliqi që është pjesë e LDK-së ishte dikur kundërshtuari më i madh i versionit aktual të demarkacionit

Lexojeni postimin e plotë të tij:

Në Gushtin e vitit të kaluar kisha postuar një shkrim tanimë profetik; pra, në fund të shkrimit kisha thënë se “…e ardhmja do të tregoj se kush ja ka prerë teshat Shpejtim Bulliqit…”. Kjo tanimë është bërë e qartë si kristali. Ai që dje na akuzonte me agresivitet për koalicionin me PDK-në, sot është futë plotësisht nën sqetullën e tyre dhe të patronëve të tij të mëhershëm.

Për shkaqe mediatike dhe shpërndarje (largim) të fajit (përgjegjësisë), Ramush Haradinaj kishte emëruar dikur Nysrete Kumnovën në krye të komisionit qeveritar për personat e pagjetur, por…. Të njëjtin fat do ta ketë edhe Bulliqi.

Shkrimi i vitit të kaluar:

“Shpejtim Bulliqi paska “shpejtuar” për të ironizuar dashakeqazi me shprehjen e përdorur nga unë para disa ditësh kur thash se komunistët Jugosllavë “na i kishin prerë teshat pa na pyetur fare”; mu ata komunistë dhe ato institucione të cilat ky Bulliqi me shokë i konsiderojnë institucione kredibile, edhe pse pikërisht ato institucione kanë masakruar pamëshirshëm popullin tonë (dhe jo vetëm). Shpejtim Bulliqi duhet ta mendoj mirë kur Amerikanët i quan edhe miqtë e tij, pasi që deri më tani të gjitha instancat e atij shteti tonë mik kanë qenë të qarta si kristali në qëndrimet e tyre mbi demarkacionin, qëndrime këto të cilat shkojnë plotësisht ndesh me ato të Bulliqit me shokë. Është mëse e sigurt se e ardhmja do të tregoj se kush ja ka prerë teshat Shpejtim Bulliqit”.

