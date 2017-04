16:24, 11 Prill 2017

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Telekomin e Kosovës, me qëllim të realizimit të platformës teknologjike “Bujku”.

Me këtë marrëveshje bashkëpunimi të dyja institucionet do të japin mbështetjen e tyre në zhvillimin e mëtejmë të këtij aplikacioni, i cili do të ju sigurojë fermerëve anë e mbanë vendit që të qasen në informata të ndryshme për sektorin e bujqësisë.

Bëhet e ditur se kjo platformë është e qasshme qysh tani në sistemin android, ndërkaq është duke u zhvilluar edhe për sistemin iOS, transmeton Klan Kosova.

