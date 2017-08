18:31, 3 Gusht 2017

Prindërit e foshnjës katërmuajshe, Russell Cruzan III, i cili vuan nga sëmundja e njëjtë si Charlie Gard, janë betuar që do të luftojnë në mënyrë që fëmija i tyre të marrë tretmanin eksperimental për këtë sëmundje.

Russell, i cili njihet si Bubby, është diagnostifikuar me sëmundjen e rrallë të trashëgueshme, e quajtur sindroma e zbrazjes së ADN-së mitokondriale, të ngjashme me atë që la të vdekur Charlie-n javën e kaluar.

Nëna e Bubby, Michelle, ka thënë që mjeku i cili kishte ofruar trajtimin eksperimental për Charlie, ka pranuar t’i takoj.

Kujtojmë që për këtë sëmundje nuk ka kurë, mirëpo ekziston një tretman ende në fazat eksperimentale që mund të ndaloj progresin e sëmundjes.

Ajo ka thënë që pas takimit me Dr.Micho Hirano do të vendosin se si do të vazhdojnë me trajtimin e të birit.

Interesante