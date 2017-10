14:50, 17 Tetor 2017

Kryetari i ri i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Hajdini është takuar me kryesinë e Sindikatës së Minatorëve të Trepçës në Stantërg.

Me këtë rast, Hajdini ka apeluar që minatorët të shtojnë unitetin sindikal dhe bashkë me federatat tjera ta shtrijnë aktivitetin e tyre në BSPK për të kontribuar kështu në krijimin e një fryme të re dhe të bëhen bashkërisht zë i fuqishëm sindikal në Kosovë me qëllim që të mbrohen kërkesat e drejta e legjitime të minatorëve dhe të punësuarve të tjerë në sektorin publik dhe atë privat.

Kryetari i Sindikatës së Minatorëve të Trepçës Shyqiri Sadiku bashkë me kryesinë e kësaj Federate ka falënderuar kryetarin e BSPK-së , për vizitën dhe ka shprehur gjithë sfidat , shqetësimet dhe kërkesat legjitime të heronjve të nëntokës së Kosovës, transmeton Klan Kosova.

