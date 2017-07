14:51, 4 Korrik 2017

Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq duket se i ka rënë pishman për deklaratën që e dha gjatë ditës se “në rast se duhej që Serbia të zgjidhte në mes të lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe anëtarësimit në BE, ajo do të vendoste për BE-në”.

Ajo në një intervistë për BBC-në ka deklaruar se Serbia është në mënyrë të vendosur dhe strategjike drejt BE-së, por gjithashtu ka marrëdhënie të ngushta me Rusinë, dhe se i nevojitet mirëkuptimi i Brukselit për këtë gjë.

“Serbia është në mënyrë të vendosur dhe strategjike drejt BE-së. Ky është drejtimi që ne kemi marrë disa vite më parë, pikërisht në vitin 2014, kur ne kemi hapur kapitullin e parë në negociatat e pranimit,” tha ajo duke kujtuar se ky vend ka hapur dhjetë kapituj, ndërsa dy sish i ka mbyllur në ndërkohë, transmeton Klan Kosova

