Arritja e Britney Spears në Izrael ka shkaktuar mjaft shqetësime. Kjo është vizita e parë e yllit të popit në kuadër të një turneu në vendet e shenjta në Jerusalem.

Kjo vizitë të dielën u përshkrua nga televizionet izraelite si një skenë e vërtetë e turmës, transmeton Klan Kosova.

Kjo paraqiti një sfidë të vërtetë për këngëtaren dhe ekipin e saj, derisa ata u futën përmes turmës të tifozëve dhe shtypit.

Spears pritet të mbajë koncertin e saj në parkun Yarkon të Tel Avivit gjatë natës së sotme, i njëjti vend ku Justin Bieber dhe Aerosmith kishin performuar kohët e fundit dhe ku Radiohead do të perfomojë më 19 korrik.

Britney Spears' arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p

— ㅤㅤㅤㅤ (@TheGloryBritney) July 2, 2017