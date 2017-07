18:30, 8 Korrik 2017

Britney Spears ka arritur një nga momentet më krenare në karrierën e saj!

Këngëtarja 35-vjeçare ndihmoi me 1 milion dollarë në fondacionin për fëmijët me kancer në Nevada, i cili do të ketë më shumë se 45 shërbime pediatrie dhe të të rriturve, transmeton Klan Kosova.

Paratë erdhën nga shitja e biletave të rezidencës në Las Vegas.

“Ka shumë gjëra që unë kam bërë në karrierën time për t’u ndjerë krenare, por jo më shumë se sa kjo”, tha Britney në një deklaratë.

Ajo shtoi: “Fakti që unë kam qenë në gjendje të përdor statusin tim të famshëm për të rritur paratë për të ndërtuar këtë strukturë të pabesueshme për të ndihmuar fëmijët e sëmurë dhe familjet e tyre kur kanë nevojë më shumë, jo vetëm që sjell shumë lot në sytë e mi, por me të vërtetë sjell shumë gjëra të mahnitshme në jetën time”.

Interesante