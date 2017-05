17:17, 28 Maj 2017

Më shumë se një e treta e fluturimeve të British Airways nga Heathrow janë anuluar pas përçarjeve në mes udhëtarëve që hyn tashmë në ditën e dytë.

Linja ajrore u godit nga një dështim i rrymës së sistemit kompjuterik të shtunën, duke shkaktuar anulime dhe vonesa për mijëra pasagjerë, njofton Klan Kosova.

Të gjitha shërbimet e fluturimeve me distancë të gjatë do të realizohen nga Heathrow, por me vonesa, tha British Airways, njofton Klan Kosova.

