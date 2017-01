18:56, 8 Janar 2017

Britania është duke u përballur me shpërthimin Arktik, pasi temperaturat e ulëta deri tani kanë arritur deri në – 10 gradë celsius.

Si pasojë e kushteve të rënda atmosferike, acarit dhe akullit, janë shkaktuar dhjetra viktima në gjithë Europën derisa dimri bën punën e tij, përcjellë Klan Kosova.

Sipas raportimeve britanike, mësohet se bora nuk do jetë aspak befasi edhe në ditët e ardhshme, pasi sasi e saj do bjer edhe më tutje derisa do ketë dhe ngrica të paparashikueshme.

Meteorologët në Britani thonë se mot të ngjajshmë do përshkoj edhe në ditët në vazhdim:

“Në fundjavën e ardhshme brenda natës do mund të ketë shifra të dyfishta në minus, kështu që ky mund të jetë një ndryshim i madh i motit në rrugë dhe ndoshta do të jetë dimri më i ftohtë që keni përjetuar deri më tani’’ .

