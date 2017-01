19:48, 27 Janar 2017

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se beson shumë që do të ketë marrëdënie fantastike me kryeministren britanike, Theresa May.

Ai gjithashtu ka folur edhe rreth vendimit të Britanisë së Madhe për tu larguar nga Bashkimi Evropian, transmeton Klan Kosova.

“Mendoj që Brexit do të jetë gjëja më fantastike që Britania e Madhe ka bërë”.

Këto deklarata Trump i dha gjatë konferencës së përbashkët me kryeministren britanike, Theresa May.

