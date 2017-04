16:26, 2 Prill 2017

Ish-lideri konservator Michael Howard tha se kryeministrja britanike Theresa May do të veprojë me Gjibraltarin njejtë sikurse Margaret Thatcher me ishujt Faukland, nëse Brexit çon në pohimet e avancuara të Spanjës për sovranitet mbi territorin britanik.

“Nuk ka dyshim që qeveria jonë do t’i dalë në krah Gjibraltarit”, tha Sir Howard.

“35 vjet më parë, një tjetër kryeministre dërgoi një forcë ushtarake skaj botës, që ta mbrojë lirinë e një tjetri grup të vogël të popullit britanik kundër një tjetër shteti spanjisht-folës”.

“Jam absolutisht i sigurt se Kryeministrja do ta marrë vendimin e njejtë”, shtoi ai.

Në anën tjetër Sekretari i Mbrojtjes, Michael Fallon tha për BBC-në se Gjibraltari do të mbrohet tërësisht në negociatat me Bashkimin Europian.

Interesante