18:00, 3 Shkurt 2017

Ai ka lajmëruar lindjen e vajzës së parë të tij në fund të vitit të kaluar.

Ndërsa për emrin e foshnjës Russell Brand ka thënë që do të jetë Mabel, kjo ngaqë nuk dëshiron t’ia imponoj gjininë, ajo do të vendos vetë se si do ta cilësoj veten kur të rritet.

“Nuk dua ta vesh Mabel me rroba femrash, nuk do ta vesh me fustane. Dua të shoh se si e formëson ajo vetë gjininë për veten e saj” ka thënë ai.

Këto komente Brand i ka bërë gjatë një intervistë në programin e mëngjesit ditën e premte.

