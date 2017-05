16:00, 9 Maj 2017

Vetëm javën e kaluar, Brad Pitt zbuloi për revistën GQ se ai ka ndaluar konsumimin dhe abuzimin e alkoolit gjashtë muaj më parë.

Duket se ai mund të ketë marrë ndihmë profesionale në arritjen e këtij hapi.

Sipas një shkrimi në New York Post’s Page Six pas ndarjes së tij me Angelina Jolie, aktori i “Allied” ka shkuar në një “strukturë speciale VIP” për trajtim.

Vendi është në Los Anxhelos dhe është shumë diskret në lidhje me klientelën e saj, transmeton Klan Kosova.

Rehabilitimi sekret thuhet se u krijua nga një person i pasur që dikur mori ndihmë për abuzimin e substancave dhe donte më pas të ndihmonte të tjerët që vuanin nga problem të ngjashme.

Pitt në intervistën e tij për GQ, nuk e ka përmendur punën e rehabilitimit, por ka folur për abuzimin e alkoolit dhe drogës duke thënë se ai po takohet me një therapist.

Ai poashtu në këtë intervistë ka thënë se kur është martuar me Jolie ka hequr dorë nga përdorimi i drogës, por që ka vazhduar ta konsumojë alkoolin.

