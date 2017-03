12:19, 27 Mars 2017

Një boshnjak i quajtur Dragan Sekuliq i moshës 38 vjeçare është dënuar në Ohajo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me burgim të përjetshëm për vrasjen e ish-gruas së tij Zheljka 37 vjeçare e cila kishte ndodhur në fund të vitit të shkuar.

Dragani e ka vrarë atë me 15 të shtëna nga arma e vëllait, të cilën e mori nga garazhi i tij, por më vonë u pendua për aktin, por kjo nuk ndikoi në gjykatë.

Kjo e fundit ia mohoi atij të drejtën e kërkim-faljes dhepër shkak të akuzave të mëparshme të dhunës familjare me burgim të përjetshëm iu shtuan edhe 14 vjet burgim, raportojnë mediat boshnjake, përcjellë Klan Kosova.

Ai ka pranuar se ka shtënë mbi të, por ka shtuar se nuk ka dashur që ta vrasë. Dorasi ka thënë poashtu se ka shtënë në drejtim të saj në afekt sepse kishte mësuar se ish-gruaja e tij ishte në lidhje me një koleg dhe ai ishte njeri me ngjyrë.

38 vjeçari e kishte pritur ish-gruan e tij para Qendrës për rehablitim “Astoria” ku ajo kishte punuar si infermiere dhe e qëlloi me tre plumba në kokë, kurse të tjerët ia shkrepi në trup dhe më pas me një veturë që e kishte marrë me qira tentoi ikte në aeroport.

Përndryshe, Dragan së bashku me familjen e tij nga Bosnja kishin ikur për në Serbi ku u takua me Zheljkën, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës emigroi në vitin 2002, transmeton Klan Kosova.

Nga martesa e tyre, ata kishin dy vajza njërën 9 vjeçare dhe tjetrën 13.

Verën e kaluar çifti u nda dhe Zheljka filloi një jetë të re.

Vetëm dy javë para krimit, ai u përpoq ta vriste me kamion ish-bashëshorten e tij,

Interesante