Miq te Bujos, dashamires , te aferm e shoke. Jemi te prekur pa masë e na keni dhënë mbeshtetje e emocion të fortë, me ndjeshmerine qe treguat në këto ditë të vështira.Ju falenderojme shume. Duam t'ju njoftojmë se ceremonia mortore do të zhvillohet sot në varrezat e Sharrës ne Kombinat, duke u nisur nga shtepia ketu ne myslym shyri në oren 11:00. Duam tju lajmerojme se diten e Merkurë dhe të enjte ju presim në ambientet e Hotel Mondial në dy orare : paradite 10:00 me 14:00 dhe pasdite 16:00 me 19:00 për ta kujtuar Bujon dhe per tju falenderuar nga afër. Ju falenderojmë shumë..

