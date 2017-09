14:44, 28 Shtator 2017

Gjykata në Prizren i ka zgjatur masën e paraburgimit edhe për dy muaj të tjerë Bogdan Mitroviqit i cili u arrestua në Suharekë në fund të gushtit nën dyshimet për krime lufte në Kosovë.

Avokati mbrojtës i Mitrovicës, avokati Dejan A. Vasiq, i tha Radio Kontakt plus se vendimi për vazhdimin paraburgimit nuk pritej duke marrë parasysh deklaratat e dëshmitarëve që janë dëgjuar deri më tani.

“Ne do të përdorim dy muajt e ardhshëm për të dëgjuar disa nga dëshmitarët tanë para gjykatës, pas së cilës pjesëmarrja e Mitroviqit në krimet e dyshuara të luftës do të sqarohet dhe akuzat e rreme të dëshmitarit do të diskreditohen”, tha ai, transmeton Klan Kosova.

