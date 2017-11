17:23, 2 Nëntor 2017

Ditën e djeshme në një prej bareve të Tiranës, Ben Blushi mblodhi strukturat e partisë së tij, e cila që prej zgjedhjeve kishte rënë në heshtje.

Partia LIBRA dje mbushi një vjetorin e themelimit dhe me këtë rast të gjithë ata që pyesin veten se çfarë do ndodhë me Ben Blushin dhe partinë e tij kanë një përgjigje.

Me anë të një fjalimi që ish-deputeti mbajti në nisjen e eventit, ai u shpreh se LIBRA do vijojë misionin e saj duke nisur që prej muajit janar, me hapjen e zyrave të reja dhe me një ristrukturim të partisë, shkruan Opinion.al.

I pyetur se përse vendosi të qëndronte në heshtje gjatë kësaj kohe Blushi u shpreh:

“Shqiptarët nuk më votuan, kështu nuk më takon të flas. Le t’i kërkojnë llogari atyre që votuan”.

LIBRA këto zgjedhje mori mbi 20 mijë vota në të gjithë Shqipërinë. Nga ana tjetër KQZ ka raportuar se në 65 kuti të hapura në Tiranë, Libra ka rezultuar me vota të vjedhura.

