Ben Blushi shpjegoi sot arsyen pse LSI i druhet një procesi zgjedhor në të cilin nuk merr pjesë PD.

Sipas kreut të LIBRA-s, nëse zgjedhjet zhvillohen pa opozitën, LSI do të kthehet në opozitë. Ajo ose do të detyrohet të jetë opozita, ose Rilindjes nuk do t’i duhet më për qeverinë.

Në një rast të tillë, Rilindja do t’i ketë mandatet e nevojshme për të qeverisur, që vijnë si rezultat i mospjesmarrjes së PD në zgjedhje.

“LSI druan, apo ka frikë të hyjë në zgjedhje në kushtet që PD nuk hyn, se është në opozitë vetë. Rilindja është më e madhe se LSI. Në kushtet ku mungon PD, mandatet e tyre do jenë më shumë. LSI druan se nëse hyn pa PD do të jetë vetë në opozitë, ose do të jetë totalisht e panevojshme se Rilindja do t’i ketë votat vetë”, tha Ben Blushi në në News24.