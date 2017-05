15:03, 9 Maj 2017

Ben Blushi e ka ironizuar premtimin e Ahmetajt në kongresin e PS-së për 220 mijë vende të reja pune në mandatin e dytë.

Blushi e ka quajtur Kongresi i Papunësisë kongresin e PS-së.

Ai shkruan se ky premtim është për të qeshur dhe për të qarë sepse Rilindja punësoi vetëm 20 banditë në parlament dhe nja 20 të tjerë nëpër bashki, shkruan Lapsi.al.

Kreu i LIBRA-së shprehet se të besosh se do të punësohen 220 mijë shqiptarë në 4 vitet e ardhshme është njëlloj si të besosh do kenë futur në punë gjysmën e Maqedonisë, pasi shqiptarët e Shqipërisë do ja kenë mbathur nëse këta vijnë prapë në pushtet.

Statusi i plotë i Ben Blushit:

Të shohësh se si premtojnë 220 mijë vende pune pasi premtuan 300 mijë në mandatin e parë dhe zbuan nga Shqipëria 300 mijë emigrantë të papunë, është për të qarë e për të qeshur. Në katër vjet, Vëllazëria e Vesit, apo ndryshe Rilindja punësoi vetëm 20 banditë në parlament dhe nja 20 të tjerë nëpër bashki.

Të besosh se kta mund të punësojnë 220 mije shqiptarë është njëlloj si të besosh se pas katër vitesh do kenë futur në punë gjysmën e Maqedonisë, pasi shqiptarët e Shqipërisë do ja kenë mbathur nëse kta vijnë prapë në pushtet!

Interesante