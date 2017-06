19:47, 7 Qershor 2017

Blunt dhe Real nuk e kanë ndërmend të ndalen!

Dyshja tashmë kanë të gatshëm edhe një projekt me titull “Do You Love Me” i cili do të publikohet të shtunën, njofton Klan Kosova.

Lajmi është bërë i ditur në llogarinë e tyre zyrtare në Instagram me anë të një fotografie. Blunt dhe Real përveç këtij projekti, kanë premtuar edhe shumë të tjerë që do të publikohen gjatë muajve të nxehtë të verës.

“Do You Love Me” pason “My Lova” që erdhi vetëm pak muaj më parë e që u pëlqye shumë nga publiku.

