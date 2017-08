12:03, 21 Gusht 2017

Blero ka mbetur i pikëlluar pas lajmit për vdekjen e ish-kryeministrit të parë të Kosovës Bajram Rexhepi, njofton Klan Kosova.

Këngëtari postoi një fotografi të Rexhepit në llogarinë e tij në Instagram, nën të cilën ka shkruar: “U presh ne paqe Bajram Rexhepi. Do te mbetesh shembull si njeri, baba dhe politikan siq ishe. Por me se shumti per humanitetin tend dhe ndihmen qe i dhe popullot tone. Me te vertet nje lajm i hidhur. Ngushllime familjes Rexhepi”.

Bajram Rexhepi ndërroi jetë sot në moshën 63-vjeçare në një spital në Turqi.

