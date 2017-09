10:51, 15 Shtator 2017

Ish ministri i Mjedisit, Lefter Koka i ka dorëzuar zyrtarisht detyrën pasardhësit të tij Blendi Klosi në një ceremoni të mbajtur në ambientet e kësaj ministrie.

Ndërsa ministri Klosi nga ana e tij theksoi rëndësinë që turizmi merr në këtë ministri si një sfidë që ka nevojë për përkushtim dhe profesionalizëm, shkruan Top Channel.

Gjithashtu Ministri Klosi siguroi se do t’i japë një zhvillim të ri, reformave të ndërmarra dhe atyre që pritet të realizohen me qëllim përshpejtimin e përafrimit të standarteve kombëtare me ato të

